-FENERBAHÇE MAÇI YUNAN BASININDA ATİNA (A.A) - 18.08.2010 - Yunan basını, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda PAOK ile Fenerbahçe arasında yarın Selanik'te oynanacak ilk karşılaşmaya geniş yer ayırdı. Atina'da yayınlanan spor gazeteleri, söz konusu mücadelenin diğer tüm Türk-Yunan karşılaşmaları gibi farklı bir anlamı olduğu görüşünde birleşti. Atina'da yayınlanan Goal News gazetesi, ''PAOK stadının yarın adeta yangın yerini andıracağı'' değerlendirmesini yaptığı haberinde, taraftarın maçı ''özel konu'' olarak gördüğü ve önemsediğinin altını çizdi. Karşılaşmaya ilginin çok büyük olduğu vurgulanan haberde, PAOK taraftarlarının kalan son biletlere sahip olmak için ''savaş verdikleri'' kaydedildi. PAOK kulübünün sitesinde yer verdiği duyuruyla, Selanik takımı taraftarlarına, ''Takımlarına destek vermeleri ancak rakibe de saygı gösterilmesi'' çağrısında bulunduğunun altı çizildi. PAOK taraftarlarından ''örnek teşkil edecek davranışlar sergilemelerini'' isteyen kulübün, her Türk-Yunan karşılaşmasının özel bir önem taşıması bakımından stada getirecek pano ile pankartları titizlikle kontrol ettiği belirtildi. Öte yandan, PAOK takımının teknik direktörü Pavlos Demircakis'in, Fenerbahçe'ye karşı sahaya süreceği 11'de henüz karar kılmadığı belirtildi. Maça çok az bir süre kala dikkat çeken en büyük konunun savunmadaki sağ kanatta izlenecek taktik olduğu yorumu yapıldı. Bu arada, Ferebahçe'nin performansı hakkında doğal olarak bilgi sahibi olan PAOK oyuncularının dün sarı-lacivertli ekibin tüm sezon maçlarını videodan eksiksiz olarak seyrettiklerine dikkat çekildi. ''Video-terapi'' süresince PAOK ekibinin Fenerbahçe'nin tüm zayıf ve güçlü taraflarını ayrıntılarıyla ele aldığı kaydedildi. -TARAFTAR DERNEĞİNE SALDIRI- Diğer yandan, PAOK'un Selanik'teki ''Tumba'' semtinde yer alan taraftar derneğine dün gece saldırı düzenlediği bildirildi. Kimlikleri belirlenemeyen motosikletli şahısların, PAOK'lu taraftarların bulunduğu saatte derneğin önüne gelerek şişe, taş ve maytap benzeri çeşitli cisimler fırlattıkları belirtildi. Saldırganların kaçtıkları açıklanırken, saldırıda yaralanan olmadığı kaydedildi.