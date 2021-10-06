Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a müjde!

Trabzonspor'da cezaları biten Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen ile iyileşmesi beklenen Dorukhan Toköz, Abdulkadir Parmak ve Koita’nın dev karşılaşmaya yetişecekleri ifade edildi.

Bordo-mavililer, milli ara sonrası karşılaşacağı Fenerbahçe maçında sakat ve cezalı oyuncular takıma dönüyor. Bordo-mavililer, lider karşısına zirve hedefiyle maça tam kadro çıkmayı planlıyor.

Milli aranın ardından sarı-lacivertlileri konuk edecek olan bordo-mavililer, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

Milliyet'in haberine göre; Karadeniz ekibinde kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyen iki stoper Hüseyin Türkmen ile Vitor Hugo, bu maçla birlikte takıma dönecek. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Dorukhan, Abdulkadir Parmak ile Koita’nın da milli arada tedavilerinin tamamlanıp takıma dahil olması bekleniyor.

4 kritik viraj

Trabzonspor, milli maçlar için verilen aranın ardından şampiyonluk yolunda çok zorlu bir dört maç oynayacak. 17 Ekim’de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan bordo-mavililer, 23 Ekim’de Göztepe deplasmanına çıkacak. Karadeniz derbisinde 29 Ekim’de Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan Trabzonspor, 6 Kasım’da Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu 4 kritik viraj, bordo-mavililerin geleceğini belirleyecek.