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Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Bursaspor'da sakat oyuncular için seferberlik

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR'da sakatlığı devam eden oyunculardan kaleci Harun Tekin ve William Troost-Ekong'un Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor

04 Aralık 2017 17:19

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'da sakatlığı devam eden oyunculardan kaleci Harun Tekin ve William Troost-Ekong\'un Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Mikel Agu ise sarı lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 15’inci haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Bursaspor, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına başladı. Özlüce Tesisleri’nde sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başlarken, dar alanda yapılan kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yeşil beyazlı oyuncular koordinasyon ve şut çalışması yaptı. Atiker Konyaspor maçında forma giyen oyuncular, antrenmanı düz koşular ve kondisyon salonunda yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Atiker Konyaspor maçında sağ kasık adalesinde zorlanma olan Kubilay Kanatsızkuş antrenmanda yer almadı.
EKONG\'UN OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK
Yeşil beyazlı ekipte sakat oyuncuların tedavileri ise sürüyor. Bir süredir takımdan ayrı kalan Mikel Agu kondisyon salonunda çalışmalarına devam ederken, Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyeceği kesinleşti. Kondisyon salonunda çalışan kaleci Harun Tekin ve William Troost-Ekong’un durumu ise belirsizliğini koruyor. Harun Tekin’in yarın yapılacak antrenmanda kaleci antrenörü ile çalışması beklenirken, Ekong’un ise sarı lacivertli ekibe karşı oynanacak olan mücadeleye yetiştirilmesi için kulübün sağlık ekibi yoğun bir çaba harcıyor. Ancak Ekong’un da Fenerbahçe maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi.
Yeşil beyazlı ekip, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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