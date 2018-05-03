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Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Bursaspor'da büyük şok

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) FENERBAHÇE maçı öncesinde Bursaspor'da oyuncular antrenmana çıkmadı

03 Mayıs 2018 13:53

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

FENERBAHÇE maçı öncesinde Bursaspor\'da oyuncular antrenmana çıkmadı.
Spor Toto Süper Lig\'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da büyük şok yaşandı. Yeşil beyazlı futbolcular, bugün sabah 10.00\'da yapılması beklenen idmana ortak karar alarak çıkmadı. Alınan bilgiye göre idmana çıkmama nedeni ise yeşil beyazlı futbolcuların bir kısmının maaşlarını alamamaları olarak gösterildi. Yeşil beyazlı futbolcuların kondisyon salonunda çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, Bursaspor Kulübü\'nün ise kısa süreç içerisinde konuya dair açıklama yayınlaması bekleniyor.
Yeşil beyazlı oyuncular, dün yapılan idmana da 40 dakika geç çıkmıştı.

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