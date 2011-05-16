-FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARINA REKOR ZAM SİVAS (A.A) - 16.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek Sivasspor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu. Sivasspor yönetimi sezon boyunca genelde 5, 10, 15 liradan satışa sunduğu biletleri, şampiyonluk düğümünü çözecek Fenerbahçe maçı için 50, 250, 400 lira olarak belirledi Ligde kalmayı bitime 2 hafta kala garantileyen Sivasspor ile şampiyonluk için Trabzonspor ile birlikte kıyasıya bir mücadele veren lider Fenerbahçe arasında 22 Mayıs Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadında saat 20.00'de oynanacak maçın bilet fiyatları belirlendi. Sivasspor yönetimi, şampiyonluk açısından büyük önem taşıyan bu zorlu maçın bilet fiyatlarını önceki maçlardan farklı tuttu. Ligde bu sezon genellikle kale arkası tribünü için 5, maraton tribünü için 10, VİP tribünü için 15 lira fiyat biçen Sivasspor yönetimi, şampiyonluk düğümünü çözecek bu maçta ise kale arkası tribünü biletlerini 50, maraton tribünü biletlerini 250 ve VİP tribünü biletlerini 400 liradan satmayı kararlaştırdı. Biletlerin yarın Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanındaki Sivasspor Gişesi'nde satışa sunulacağı açıklandı. -FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA 8 BİN CİVARINDA BİLET- Sivasspor yönetimi, bu zorlu maç için 11 bin 200 bileti satışa sunacak. Bu biletli seyircilerin yanı sıra kombine kartı olan taraftarlar da maçı izleyecek. Fenerbahçeli taraftarlar, maçı Sivas 4 Eylül Stadının havuz tarafı ve Gar tarafı kale arkası tribününde izleyecek. Fenerbahçeli taraftarlara, 8 bin civarında bilet ayrıldığı öğrenildi. Böylelikle, normalde rakip takımlara statların yüzde 5'i oranında bilet ayrılması uygulaması, bu önemli maçta uygulanmayacak. Bu tarihi maça, Fenerbahçeli ve Sivassporlu taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Sivas ve İstanbul'un yanı sıra çevre iller başta olmak üzere yurdun dört bir yanından Fenerbahçeli taraftarın da şampiyonluk maçı için Sivas'a gelmesi bekleniyor. Sivas'ta şimdiden bu önemli maçın heyecanı yaşanıyor. UEFA kriterlerine uygun, alttan ısıtmalı ve doğal çimle kaplı zemini bulunan 4 Eylül Stadı, 15 bin 60 kişi seyirci kapasitesine sahip. Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan kale arkası tribünlerinden havuz tarafının koltuklu kapasitenin 3 bin 968, Gar tarafının koltuklu kapasitesinin ise 3 bin 325 olduğu öğrenildi. -1 MAÇ KALMASINA RAĞMEN KOMBİNE BİLETLERE DE RAĞBET VAR- Sivassporlu taraftarların kombine kartlarına Fenerbahçeli taraftarların da talip olduğu, sarı-lacivertli taraftarların bu önemli maçı izlemek için yüksek rakamlar vermeyi teklif ettiği gelen bilgiler arasında. Sezon boyunca takımları Sivasspor'un maçlarını kombine kartlarıyla izleyen bazı taraftarların, Fenerbahçe maçını fırsata çevirerek kombine kartın sezonluk parasını çıkarmayı planladığı da ileri sürülüyor. Yine, Sivasspor'un elinde kalan çok az sayıdaki kombine kartın da talep gördüğü, maraton ve VİP tribünündeki bu kombine kartların da tükenmek üzere olduğu öğrenildi. Sivasspor Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise ''Sivasspor'umuz ile Fenerbahçe arasında pazar günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadında oynanacak maçın biletleri, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi yanındaki Sivasspor Bilet Satış Gişesi'nde yarından (17 Mayıs 2011 Salı) itibaren satışa sunulacak. Ayrıca, bilet kalması halinde maç günü stat gişelerinde de satış yapılacak. Öte yandan havuz kale arkası tribün ve Gar kale arkası tribünlerin tamamı Fenerbahçe taraftarlarına ayrılmıştır'' denildi.