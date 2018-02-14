Fenerbahçe maç programından şikayetçi

Mustafa AKIN, İstanbul-DHA

Fenerbahçe, fikstürdeki maç programı planlaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) şikayette bulunacak.

Sarı-lacivertliler, ligdeki Beşiktaş derbisinin ardından (25 Şubat) Ziraat Türkiye Kupası\'nda Siyah-Beyazlı ekip ile perşembe günü (1 Mart) karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler kupa maçının ardından ise 2 gün dinlendikten sonra 3\'üncü gün Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligde oynayacak.

Beşiktaş ve Galatasaray ise 3 gün dinlenip 4\'üncü gün maça çıkacaklarına vurgu yapmaya hazırlanan Sarı-lacivertli ekip Beşiktaş ve Galatasaray\'ın kendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için TFF\'ye başvuru yapacak.



