"Fenerbahçe, Joachim Löw'e teklif yaptı"

Özellikle iç sahada alınan mağlubiyetler sonrasında zirveyle arasındaki puan farkı açılan sarı lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un geleceği konuşuluyor. Kanarya, Bulut ile yolların ayrılması ihtimalini göz önünde bulundurarak Alman teknik adam Joachim Löw'e teklifte bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe, gelecek sezon için tecrübeli teknik direktör Joachim Löw'ün kapısını çaldı.

2006'dan bu yana Almanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde, EURO 2020 sonrası görevi bırakacağını açıklayan 61 yaşındaki teknik adama, sarı-lacivertli yönetimin teklif götürdüğü iddia edildi.

1998-99 sezonunda Fenerbahçe'nin hocalığını yapan Löw'ün, Mesut Özil'in de kadroda olması nedeniyle bu öneriye sıcak baktığı ancak düşünmek için süre istediği belirtildi.