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Spor

Fenerbahçe Londra'ya gitti

Sarı-lacivertliler, Avrupa Şampiyonlar ligi G grubu'nda yarın Arsenal ile karşılaşacak sakatlığı bulunan Alex ve Tümer'in yanı sıra hazır olmayan Emre ve Önder ile Gürhan,

04 Kasım 2008 02:00


Sarı-lacivertliler, Avrupa Şampiyonlar ligi G grubu'nda yarın Arsenal ile karşılaşacak sakatlığı bulunan Alex ve Tümer'in yanı sıra hazır olmayan Emre ve Önder ile Gürhan, Can ve İlhan Parlak kadroda yer almıyor



Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 4. maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin Arsenal takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, bu ülkenin başkenti Londra'ya gitti.

Yöneticilerin de yer aldığı sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Londra'ya hareket etti.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ve bu nedenle yarınki maçta oynayamayacağı daha önce açıklanan Alex maç kadrosunda yer almadı. Brezilyalı futbolcunun yanı sıra geçirdikleri sakatlıkların ardından henüz hazır olmayan Emre ve Önder ile Gürhan, Can, İlhan ve sakatlığı bulunan Tümer de kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones'in Arsenal maçı için belirlediği 18 kişilik kadro şu futbolculardan oluşuyor: ''Volkan Demirel, Volkan Babacan, Gökhan, Lugano, Yasin, Edu, Roberto Carlos, Selçuk, Josico, Maldonado, Ali, Deivid, Kazım, Burak, Uğur, Vederson, Semih, Güiza.''

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