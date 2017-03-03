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Spor

Fenerbahçe, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i rahat geçti

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Zalgiris'i 76-67 mağlup etti

03 Mart 2017 02:16

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'ndeki 24. hafta karşılaşmasında konuk olduğu Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 76-67 yendi. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki 16. galibiyetini alırken, Zalgiris ise 14. kez sahadan mağlup ayrıldı. 

Salon: Zalgirio Arena 
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Emilio Perez Pizarro (İspanya), Petri Mantyla (Finlandiya) 
Zalgiris: Pangos 11, Westermann 8, Ulanovas 2, Jankunas 15, Lima 8, Lekavicius 7, Seibutis 4, Motum 10, Milaknis 2, Kavaliauskas 
Fenerbahçe: Ali Muhammed 12, Nunnally 3, Kalinic 5, Bennett 3, Udoh 16, Melih Mahmutoğlu 14, Antic 3, Bogdanovic 14, Datome 6, Ahmet Düverioğlu 
1. Periyot: 17-19 
Devre: 31-30 
3. Periyot: 48-55 

Maçtan dakikalar:

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Nunnally'nin 3 sayılık basketiyle 3. dakikada 8-5 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede Zalgiris, Motum'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 9. dakikada 17-16'lık üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler, Antic'in dış atıştan bulduğu basketle ilk periyodu 19-17 önde kapattı. 

İkinci çeyreğin ilk bölümünde Udoh ve Bogdanovic ile basketler bulan Fenerbahçe, 13. dakikada skoru 24-19 yaptı. Oyundan kopmayan Zalgiris, Jankunas'ın üst üste kaydettiği sayılarla 18. dakikada 28-26 öne geçti. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 31-30 üstün gitti. 

Üçüncü çeyrekte sarı-lacivertliler, oyuna kenardan dahil olan Melih Mahmutoğlu ve Udoh ile basketler bularak 25. dakikayı 40-38 önde geçti. Ev sahibi takım, Lekavicius, Jankunas ve Seibutis ile farkı eritmeye çalışırken, milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu ile üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste sayılar bulan Fenerbahçe, 28. dakikayı 50-46 önde geçti. Kalan sürede farkı açan sarı-lacivertliler, final periyoduna 55-48 önde girdi. 

Son çeyreğe Pangos'un art arda kaydettiği 3 sayılık basketlerle başlayan Zalgiris, 32. dakikada 56-55 öne geçti. Daha sonra Datome ve Udoh'un sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 34. dakikayı 63-56'lık üstünlükle tamamladı. Sarı-lacivertliler, Bogdanovic'in 2 sayılık basketiyle 36. dakikada da farkı çift haneli sayılara (58-68) taşıdı. Kalan sürede oyunun kontrolünü elinde tutan ve farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, karşılaşmadan 76-67 galip ayrıldı. 

Mücadelenin en skorer ismi Fenerbahçe adına 16 sayı kaydeden Ekpe Udoh oldu. Zalgiris'te ise Paulius Jankunas'ın 15 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Öte yandan Fenerbahçe'de Kostas Sloukas ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle müsabakada forma giyemedi. 

 

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