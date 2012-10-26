Fenerbahçe Limasol'u tek golle geçti

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kıbrıs takımı AEL Limassol ile deplasmanda yaptığı maçı 1-0 kazandı ve grupta liderliğe yükseldi. Maç boyunca tutuk bir oyun sergileyen sarı lacivertli ekip, Egemen Korkmaz'ın korner organizasyonu sonrası kafayla attığı golle zor da olsa 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.

Temsilcimiz AEL Limassol deplasmanında rakibine net fırsatlar verirken kaleci Volkan Demirel son haftalardaki başarılı performansını sürdürdü ve kalesini gole kapattı. Mücadelenin 72. dakikasında Egemen Korkmaz kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirerek üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltirken Marsilya'nın deplasmanda Borussia M'gladbach'a yenilmesiyle grupta liderliğe yükseldi.

Sarı lacivertli ekip gruptaki dördüncü maçında AEL Limassol'u sahasında ağırlayacak. İki ekip 8 Kasım tarihinde Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe gruptaki son iki maçını ise 22 Kasım'da deplasmanda Marsilya ile 6 Aralık'ta Kadıköy'de Alman takımı Borussia M'gladbach ile yapacak.