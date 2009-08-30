Fenerbahçe ligdeki dördüncü maçını kazandı!

Fenerbahçe, son 15 dakikasını 10 kişi oynadığı Şükrü Saracoğlu'ndaki karşılaşmada Manisaspor'u Semih'in dördüncü uzatma dakikasında attığı golle 2-1 yendi.



Güiza'nin 80. dakikada kala attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, bitime dört dakika kala Ergin Keleş'in golüne engel olamadı. 90+4'te Semih üç puanı getiren golü kaydetti.



Bu sezon ligdeki dördüncü maçında da puan kaybetmeyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 75. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.



Fenerbahçe'de adelesinde zorlanma olan Gökhan Gönül ve gribal enfeksiyon geçiren Selçuk Şahin forma giymedi, iyileşen Alex ise ilk 11'de yer aldı. Manisaspor, kadro dışı bırakılan kaleci Ufuk ve sakat Isaac'ten yoksun mücadele etti.



18. dakikada Santos rakibinden sıyrılıp soldan ceza alanına girdi, ortasında kaleciyi aşan topa arka direkte Alex dokunamadı. Devam eden atakta Kazım'ın ortaya çevirdiği topu arka direkte savunma karşıladı.



19. dakikada Güiza'nın güzel pasıyla sağda boşluk bulan Kazım ceza alanına yerden ortaladı, Santos boş durumda gelişine çok kötü vurdu.



28. dakikada Mehmet Nas'ın sağdan ortasında ceza alanında bomboş durumda uçarak kafayı vuran Simpson topu üstten auta gönderdi.



31. dakikada İlker'in başlattığı atakta Simpson soldan ceza alanına sokuldu, içeride Nizamettin bomboş durumdaydı ama ortasında Cristian'ın ayağına çarpıp kornere gitti.



45+1'de sol çaprazdan ceza alanına sokulan Kazım uzak köşeye çok güzel vurdu, İlker aynı güzellikte uzanıp topu kornere çeldi.



55. dakikada soldan Manisaspor'un kullandığı korner sonrasıoında Mehmet Nas'ın ortasında Simpson topu aşırttı, Volkan meşin yuvarlağı köşeden çıkarttı.



75. dakikada hakemin yanında Nizamettin'e vuran Emre sarı kart gördü. Ardından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.



80. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Alex'in pasında defansın arkasına sarkan Güiza kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.



84. dakikada Semih'in sağdan ortasında Güiza topu düzeltti, Alex'i gördü. Alex'in röveşatasında top İlker'in ellerinde kaldı.



86. dakikada orta alanda kaybedilen topu alan Ergin pasını sağındaki Yiğit'e verdi, az adamla yakalanan savunma arasına atılan topa Yiğit dokundu: 1-1.

