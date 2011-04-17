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FENERBAHÇE LİGDE 125 GÜNDÜR YENİLMİYOR İSTANBUL (A.A)

17 Nisan 2011 01:07

-FENERBAHÇE LİGDE 125 GÜNDÜR YENİLMİYOR İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin ligde 125 gündür yenilmiyor.   Ligde en son 16. haftada, 12 Aralık 2010 tarihinde deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2011 yılında ligde yenilgi yüzü görmedi.  Ligin 17. haftasında Sivasspor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, devre arasından sonra galibiyet serisi yakalayarak, Ankaragücü maçından sonra yaptığı 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik aldı.  -13 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ- Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisinde aldığı sonuçlar şöyle: 17. hafta Fenerbahçe-Sivasspor...............: 1 - 0 18. hafta Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: 0 - 1 19. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 2 - 0 20. hafta Manisaspor-Fenerbahçe..............: 1 - 3 21. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2 - 0 22. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe................: 2 - 4 23. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa...............: 2 - 0 24. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe..........: 2 - 4 25. hafta Fenerbahçe-Konyaspor...............: 2 - 0 26. hafta Galatasaray-Fenerbahçe.............: 1 - 2 27. hafta Fenerbahçe-Bursaspor...............: 0 - 0 28. hafta Eskişehirspor-Fenerbahçe...........: 1 - 3 29. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor...........: 1 - 0

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