-Fenerbahçe ligde 10 aydır yenilmiyor İSTANBUL (A.A) - 13.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon elde ettiği şampiyonluğun ardından 2011-2012 sezonuna da iyi başlayan Fenerbahçe, 10 aydır yenilgi yüzü görmedi. Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 16. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne karşı (2-1) alan sarı-lacivertli ekip, 12 Aralık 2010'daki mağlubiyetin ardından, yenilgiyi adeta unuttu. Ligde 17. haftada Sivasspor karşısında 1-0 kazanarak yenilmezlik serisine başlayan Fenerbahçe, 10 aylık sürede çıktığı 23 lig maçının 21'ini kazanırken, sadece 2 maçta beraberliklerle puan yitirdi. Ankaragücü mağlubiyetinden sonra, 2010-2011 sezonunu 18 maçta 17 galibiyet 1 beraberlikle geride bırakan sarı-lacivertli takım, bu sezonun ilk 5 haftasında ise 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. 10 aylık sürede ligde rakip filelere 55 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde sadece 17 gol gördü.