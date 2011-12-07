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Spor

Fenerbahçe liderlik koltuğunu ezeli rakibine kaptırdı İSTANBUL (A.A)

07 Aralık 2011 23:48

-Fenerbahçe liderlik koltuğunu ezeli rakibine kaptırdı İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de derbi mücadelesinde Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, 9 hafta oturduğu liderlik koltuğunu ezeli rakibine kaptırdı. Ligin 5. haftasında liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, 9 hafta kaldığı zirveyi, bu akşam aldığı mağlubiyetle ezeli rakibi Galatasaray'a bıraktı. Ligde 14. haftaya 28 puanla lider giren sarı-lacivertli ekip, Galatasaray yenilgisiyle haftayı puansız geçerek, averajla öne geçen rakibinin ardından ikinci sıraya geriledi.  Fenerbahçe, Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetle bu sezon 2. yenilgisini aldı. Ligin 10. haftasında Sivasspor'a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılı ekip karşısında ikinci yenilgisiyle tanıştı. Sarı-lacivertliler bu sezon 14 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan yitirdi.

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