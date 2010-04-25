Fenerbahçe liderlik koltuğunda

T24 - Fenerbahçe, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı maçta Kasımpaşa'yı Bekir'in 76. dakikadaki kafa golüyle devirdi. Galatasaray-Bursaspor maçı öncesi zirveye yerleşti.





Turkcell Süper Lig’de son düzlüğe girilirken, Fenerbahçe kritik Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Maç boyunca yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen sarı-lacivertliler 76. dakikada Bekir’in attığı golle şampiyonluk için çok önemli bir 3 puan aldı.





Kasımpaşa Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki maçının başlarında Fenerbahçe karşılaşmanın gündüz ve sıcak havada oynanmasından etkilenmiş gibiydi. Topa daha çok ev sahibi sahip olurken, devre sonlarına doğru Şahin’le geliştirdikleri kontratak dışında pozisyon bulamadı.





İlk yarının ortalarından itibaren dengeyi kuran ve sonra da üstünlük sağlayan Fenerbahçe, Mehmet Topuz, Alex ve Güiza ile yakaladıkları fırsatlardan yararlanamadı.





Golsüz geçilen ilk yarının ardından ikinci 45 dakikalık dilim daha tempolu başladı. Top iki ceza sahası arasında hızlıca gidip gelirken, gollük pozisyonları final paslarındaki başarısızlık önledi.





56. dakika içinde önce Keller’in kafasını sıyıran top, dönüşte Fenerbahçe kontratağına dönüştü. Bu pozisyonda Alex’in dönerek vuruşu Murat’ın ayaklarında eridi.





Üst üste kazandığı kornerlerle rakibi baskı altına alan Fenerbahçe, 67’de maçın en net pozisyonu yakaladı. Ancak Güiza, Özer’in pasında topu boş kale yerine auta attı.





Üst üste kazanılan kornerler 76. dakikada sonuç verdi ve Murat Şahin hatalı çıkışında Bekir’in kafası ağlarla buluşunca Fenerbahçe öne geçti.





Kalan bölümde skoru korumak için sahasına çekilen Fenerbahçe, rakibine önemli bir fırsat tanımadı ve 1-0’lık skorla şampiyonluk yolunda kritik 3 puanın sahibi oldu.





Üst üste 6. galibiyetini alarak şampiyonluk iddiasını artırarak sürdüren Fenerbahçe, Bursaspor’un Galatasaray’la İstanbul’da oynayacağı maç öncesi büyük avantaj elde etti.





Fenerbahçe puanını 67 yaptı ve maç fazlasıyla bitime 3 hafta kala liderliğe yükseldi.