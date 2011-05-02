-FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ İSTANBUL (A.A) - 01.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, son 3 haftaya da lider girdi. 51. dakikada Holmen'in pasıyla soldan ceza alanına giren Ekrem'in sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top uzak direğin yanından auta çıktı. 53. dakikada ceza alanı dışından serbest atış kullanan Cristian'ın vuruşunda, top yandan auta gitti. 54. dakikada sağdan ceza alanına giren Gökhan Gönül'ün aut çizgisine yakın yerden içeriye çıkardığı topa, ceza yayı önünden Emre'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 61. dakikada soldan Stoch'un rakibini geçerek yaptığı ortada, ceza alanı içinde topu kontrol eden Semih, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta attı. 62. dakikada Alex'in ara pasıyla ceza alanına giren Gökhan Gönül'ün vuruşunda, yatarak müdahale eden Ekrem'e çarpan topu kale önünde kaleci Oğuzhan kontrol etti. 68. dakikada Alex'in pasıyla soldan ceza alanına giren Andre Santos'un çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı. 69. dakikada Alex'in soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Mehmet Topuz'un kafa vuruşunda, kaleci Oğuzhan üzerine gelen topu kontrol etti. 75. dakikada soldan Caner'in ortasında ceza alanı içinde Güiza'nın kafasından seken topa arka direkte Alex'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 76. dakikada ceza yayı üzerinden Mehmet Topuz'un sert şutunda, top üstten auta çıktı. 85. dakikada Andre Santos'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Güiza'nın sert vuruşunda, kaleci Oğuzhan uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 90. dakikada sağdan ceza alanına giren Tevfik'in çaprazdan sert şutunda, top yan ağlarda kaldı. 90+1. dakikada Holmen'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. Fenerbahçe, ilk yarıda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx Fenerbahçe: Volkan xx, Gökhan Gönül xxx, Lugano xxx, Yobo xx, Andre Santos xx, Mehmet Topuz xxx, Cristian xxx, Emre xxx, Stoch xxx (Dk. 71 Güiza xx), Alex xxx (Dk. 87 Gökay ?), Semih x (Dk. 71 Caner xx) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan xx, Rızvan xx, Can xx, Metin xx, Ekrem xx, Mahmut xx, İbrahim Akın xx (Dk. 59 Ali Güzeldal x), Cihan xx (Dk. 67 Efe x), Holmen xx, Holosko x (Dk. 81 Tevfik x), Tum x Goller: Dk. 2 Stoch, Dk. 45 Alex (Fenerbahçe) Sarı Kart: Dk. 81 Ekrem (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)