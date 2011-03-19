-FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki derbi maçta Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenerek, 60 puanla liderliğini sürdürdü. Türk Telekom Arena'daki ilk maç olma özelliğini taşıyan karşılaşmada, evsahibi Galatasaray 14. dakikada Kazım'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıda bu skorla sona erdi. İkinci yarıda defansta kalmayı tercih eden Galatasaray'a karşı Fenerbahçe ataklarını sıklaştırırken, ilk golü duran toptan 75. dakikada Semih ile buldu. Daha sonra ikinci gol için bastıran sarı-lacivertliler, 87. dakikada takım kaptanı Alex'in muhteşem kafa golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda rakibine şans tanımayan Fenerbahçe, Türk Telekom Arena'daki ilk maçı da 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 60 puanla liderliğini sürdürmeyi başardı. Bu arada, Galatasaray, çok kötü bir sezon geçirirken, Fenerbahçe macıyla ligdeki 13. yenilgisini aldı. Fenerbahçe ise ikinci yarıda oynadığı tüm maçları kazanarak, Trabzonspor önünde liderliğini devam ettirdi. Öte yandan, Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, maç sonunda hakem Fırat Aydınus'tan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-kırmızı ekipte, Gökhan Zan, Kazım Kazım ve Culio da sarı kart görerek cezalı duruma düşerek Baros gibi gelecek hafta forma giyemeyecek. Ligde yarın Kasımpaşa-Manisaspor, Gaziantepspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Konyaspor-Medical Park Antalyaspor ve Beşiktaş-Kayserispor maçları yapılacak. Spor Toto Süper Lig'de oluşan puan durumu ise şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y AV P ----------------------------------------------------------- 1. FENERBAHÇE 26 19 3 4 62 27 35 60 2. TRABZONSPOR 25 17 6 2 52 20 32 57 3. BURSASPOR 25 14 8 3 42 20 22 50 4. KAYSERİSPOR 25 12 7 6 33 23 10 43 5. GAZİANTEPSPOR 25 12 7 6 30 21 9 43 6. ESKİŞEHİRSPOR 25 10 8 7 28 25 3 38 7. BEŞİKTAŞ 25 10 6 9 37 29 8 36 8. MANİSASPOR 25 11 2 12 39 39 0 35 9. İSTANBUL BŞ BELEDİYESPOR 25 10 4 11 31 28 3 34 10. KARDEMİR KARABÜKSPOR 25 9 7 9 38 39 -1 34 11. GALATASARAY 26 10 3 13 29 34 -5 33 12. ANKARAGÜCÜ 25 8 7 10 36 43 -7 31 13. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR25 7 8 10 24 34 -10 29 14. GENÇLERBİRLİĞİ 25 7 7 11 27 39 -12 28 15. SİVASSPOR 25 5 7 13 28 46 -18 22 16. BUCASPOR 25 5 6 14 19 36 -17 21 17. KONYASPOR 25 3 7 15 20 39 -19 16 18. KASIMPAŞA 25 3 5 17 22 55 -33 14