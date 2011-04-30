-FENERBAHÇE LİDERLİĞİ KORUMA PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yarın Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan. Ligde 30. hafta maçlarının ardından yeniden averajla liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, sahasında oynayacağı İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını kazanıp, zirveyi bırakmak istemiyor. Sarı-lacivertli ekipte yarınki maç öncesi sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren ve takımdan ayrı çalışan Niang ve Dia'nın durumlarının bu akşamki antrenmanda belli olacak. Niang'ın, kadroda olma şansı Dia'ya göre daha yüksek. -OLASI 11- Ligde geçen hafta Bucaspor karşısında 3-1 yenik duruma düştükten sonra 5-3'lük galibiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, İzmir deplasmanında ikinci yarıda görev verdiği Stoch'u yarın ilk 11'de sahaya sürebilir. Bucaspor maçında Fenerbahçe'yi 4-3 öne geçiren golü atan Güiza da 11'i zorlarken, Kocaman, Niang'ın durumuna göre forvette Semih ya da Güiza ikilisinden birine yer verecek. Sakatlığının ardından hafta içinde çalışmalara katılan Selçuk da takımdaki yerini alabilir. Yabancı kontenjanı nedeniyle forvet ve orta alandaki tercihlerini değiştirebilecek olan teknik direktör Aykut Kocaman'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında sahaya sürmesi beklenen olası 11 şöyle: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Emre, Cristian (Selçuk), Caner (Stoch), Alex, Semih (Güiza) Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. -6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA- Yarınki maç öncesi Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartları bulunan Emre, Caner, Cristian, Gökhan Gönül, Yobo ve Özer, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında görev alıp 1'er kart daha görmeleri durumunda, 32. haftada deplasmanda Kardemir Karabükspor ile yapılacak maçta cezalı duruma düşecek. (SEL-ÇET-MUR)