Fenerbahçe, lideri evinde yıktı

Fenerbahçe - Medipol Başakşehir karşılaşmasından sarı lacivertliler 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk mücadelesinde önemli bir 3 puan kazandı. Başakşehir, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı ve Süper Lig'de geçtiğimiz yıl da hesaba katıldığında 26 maç sonra kaybetti.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynana maçta sarı lacivertlilerin tek golü 28'de Ozan Tufan'dan geldi. Fenerbahçe, 74'te Fernandao ile penaltı kaçırdı.

Bu maçın ardından Başakşehir 39 puanda kaldı. Fenerbahçe ise 35 puana çıktı. Yarın Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında kazanması durumunda zirveye yükselecek.