T24 LogoT24 Logo
Spor

'Fenerbahçe, lezbiyen olduğumu yalanlamazsam işsiz kalacağım yönünde tehdit etti'

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda 2010-2015 arasında forma giyen McCoughtry, sözleşmesini geçtiğimiz ay feshetmişti

01 Nisan 2015 18:46

Basketbolcu Angel McCoughtry, dün fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’dan kız arkadaşıyla çektiği selfie’yi paylaşarak, oynadığı son takım olan Fenerbahçe'den cinsel yönelimini (lezbiyen) yalanlamazsa işsiz kalacağı yönünde tehdit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda 2010-2015 arasında forvet olarak forma giyen McCoughtry, Fenerbahçe ile sözleşmesini geçtiğimiz ay feshetmişti.

KaosGL’nin haberine göre McCoughtry’nin Instagram’dan paylaştığı mesaj şöyle:

“Evet, ayrımcılığına uğradık, uğruyoruz! Arkadaşlarımızı kaybettik! Aile fertlerimiz üzgün. Dinimin yüz karası olduğumu söylediler. Bildiğim bir şey var, o da AŞKın harika bir duygu olduğu. Yurtdışındaki son takımım, ilişkimin yalan olduğunu sosyal medyadan duyuran sahte bir mektup yazmazsam işimden olacağım yönünde beni tehdit etti.  Ancak tek bildiğim, Aşkın harika bir duydu olduğu. Hepimiz insanız, yargılıyoruz, anlıyorum ama Tanrı ile konuştukça, bütün kudretine rağmen beni bir kez olsun yargıladığını hissetmedim. Bana düşmemi, öğrenmemi ve büyümemi söylüyor çünkü hayat buymuş. Ama aynı zamanda kalbimi tertemiz tutmamı ve ona inanmamı söylüyor. Tek bildiğim aşkın harika bir duygu olduğu ve TANRInın Aşk olduğu.” 

McCoughtry’nin mesajının altındaki yorumlar arasında Türkiye LGBTİ hareketinden İngilizce destek mesajlarının yanısıra, Fenerbahçe taraftarlarının Türkçe tartışmaları ve McCoughtry’ye yönelik suçlamalar içeren mesajları da yer alıyor.

ETİKETLER

fenerbahçelezbiyenyalanlamafeshetmesözleşmebasketbolkadıncinsel tercihmektuptehditişsiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24