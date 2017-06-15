Fenerbahçe Lens'ten vazgeçti

Fenerbahçe, geçen sezon İngiltere'nin Sunderland takımından kiralık olarak gelen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin beğenisini toplayan Jeremain Lens'in transferinden vazgeçme kararı aldı.

Hollandalı oyuncunun istediği yüksek maaşı kabul etmeyen yöneticiler, kendi teklifini sundu. Kulüp yönetimi, futbolcunun menajerine gönderdiği mesajda önerdikleri rakamın son teklifleri olduğunu ve fazlasını istemeleri halinde görüşmelere devam etmeyeceklerini belirtti.

Sarı-lacivertliler, Jeremain Lens'in transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı gündemine aldığı Monacolu sağ açık Nabil Dirar'ın transferinde sona yaklaştı.

Lens, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 5 gol atıp 17 de asist yapma başarısı gösterdi.