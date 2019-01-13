Spor
Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis'i andı
Lefter Küçükandonyadis'in ismi bu sezon Spor Toto Süper Lig'e verilmişti
Fenerbahçe Kulübü, efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle video yayımlayarak andı.
Sarı-Lacivertli Kulübün sosyal medya hesabından "Yerin hiçbir zaman dolmayacak" başlığıyla yayımlanan, "EfsanelerÖlmez" etiketli videoda, Lefter Küçükandonyadis'in Fenerbahçe formasıyla attığı gollerden bazılarına yer verildi.
Fenerbahçe'de 1947-1951 ve 1953-1964 yıllarında forma giyen efsane futbolcu kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Sadece Fenerbahçe'nin değil, A Milli Futbol Takımı'nın da efsanesi olan Lefter Küçükandonyadis'in ismi bu sezon Spor Toto Süper Lig'e verilmişti.
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