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Spor

''FENERBAHÇE LASS İLE İLGİLENİYOR'' MADRİD (A.A)

17 Haziran 2011 13:23

-''FENERBAHÇE LASS İLE İLGİLENİYOR''  MADRİD (A.A) - 17.06.2011 - İspanyol spor gazetesi Marca, Real Madrid'in Fransız orta saha oyuncusu Lass Diarra'yı isteyenler arasında Fenerbahçe, Juventus ve İngiliz kulüplerinin olduğunu yazdı. Lass'ın geleceğinin bulanık olduğunu ve Real Madrid'in de kararsız olduğunu savunan İspanyol gazetesi, futbolcu ve kulüp arasında son dönemlerde bir gerginlik olduğunu savundu. Lass'ın menajeri John Williams, "Lass tatilde ve Madridli yöneticilerden saklanmıyor. Futbolcu, kulübüne saygı gösteriyor ve hiçbir gerginlik yaratmak istemiyor" dedi. Real Madrid'in 25 milyon avro bonservis bedeli istediği Lass için bu zamana kadar Fenerbahçe, Juventus ve İngiliz kulüplerinden teklif aldığı ileri sürülürken, İspanyol kulübünün sadece futbolcunun gitmek istemesi halinde bu teklifleri değerlendireceği belirtildi. 26 yaşındaki Lass'ın mevcut durumda gelecek sezon Mourinho'nun yönetiminde Real Madrid'te kalma olasılığının daha yüksek olduğu kaydedildi.

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