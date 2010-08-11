-FENERBAHÇE KUVVET ÇALIŞMASI YAPTI İSTANBUL (A.A) - 11.08.2010 - Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Medical Park Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde basına kapalı yaptığı günün ilk çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımlara giden 10 futbolcunun yokluğunda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların kuvvet çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanda ayrıca, Berk Elitez ile sağ üst adalesinde zorlamaya bağlı sertleşme ve ödem bulunan Güiza'nın da yer almadığı, bu oyuncuların tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü açıklandı. Milli takımlara giden Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu, Kazım, Issiar Dia, Andre Santos, Diego Lugano ve Miroslav Stoch'un yanı sıra, sonradan (A) Milli Takım aday kadrosuna çağrılan Caner Erkin de çalışmada bulunmadı. Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam yapacak.