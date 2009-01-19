Fenerbahçe kupayı sevdi



Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası D Grubu'nu gol yemeden ve puan kaybetmeden bitirdi. Gruptaki son maçında Eskişehirspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, ilk yarıda 10 kişi kalan rakibini 3 Brezilyalısı ile geçti.



Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası D Grubu'ndaki son maçında sahasında Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.



Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maça Eskişehirspor daha etkili başladı. Serdar ve Batuhan ile yakaladığı net fırsatları harcayan konuk ekipte, Youla'nın attığı bir gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



26. dakikada Emre Özkan'ın Gökhan Gönül'e yaptığı hareket bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırılınca Eskişehirspor 10 kişi kaldı. Rakibini eksik kalmasının 2 dakika sonrasında Alex ile öne geçen Fenerbahçe, soyunma odasına bu golle 1-0 üstün indi.



Nispeten tempo artırarak başladığı ikinci yarının başında Fenerbahçe golü de buldu. 52. dakikada Deivid ile 2 farklı üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertli ekip, 87. dakikada Roberto Carlos'un vuruşuyla skoru belirledi.



Bu sonuçla grubunda 4'te 4 yapan Fenerbahçe, 7 gol atıp, hiç gol yemeyerek 12 puanla lider olarak çeyrek finale yükseldi.



D Grubu'ndan çeyrek finale yükselen diğer takım ise son maçında Tokatspor'u 6-0 yenen Bursaspor oldu.



FENERBAHÇE: 3 - ESKİŞEHİRSPOR: 0

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Deniz Çoban xx, Murat Şahin xx, Asım Yusuf Öz xx

Fenerbahçe: Volkan Babacan xx, Gökhan Gönül xxx, Lugano xxx, Edu xx (Dk. 68 Önder xx), Roberto Carlos xx, Deivid xxx, Emre xx, Selçuk x (Dk. 29 Deniz xx), Uğur xxx, Alex xxx, Güiza xx (Dk. 57 Semih xx)

Eskişehirspor: Ivesa xx, Koray x, Nadarevic x, El Saka xx, Emre Özkan x, Youla xx (Dk. 82 Selçuk x), Emre Toraman x (Dk. 46 Poljak x), Bülent Ertuğrul xx, Bülent Kocabey x (Dk. 32 Serkan x), Serdar xx, Batuhan x

Goller: Dk. 28 Alex, Dk. 52 Deivid, Dk. 87 Roberto Carlos (Fenerbahçe)

Kırmızı Kart: Dk. 26 Emre Özkan (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 23 Emre Özkan, Dk. 31 Bülent Kocabey (Eskişehirspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



5. dakikada Youla'nın ceza alanına gönderdiği topu Gökhan Gönül uzaklaştırmak isterken havalanan topa Serdar'ın kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu yine Gökhan Gönül ileriye gönderdi.



7. dakikada Fenerbahçe atağında, sol çaprazdan ceza alanına giren Emre'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.



11. dakikada Youla'nın pasında ceza alanı dışından Emre Toraman'ın sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu altı pasta Batuhan tamamladı, ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



14. dakikada ceza yayı içinden Alex'in sert şutunda, kaleci Ivesa'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.



26. dakikada sağdan ceza alanına hareketlenen Gökhan Gönül'ü arkadan müdahale ederek düşüren Emre Özkan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



28. dakikada Guiza'nın sol kanattan ara pasında savunmanın arkasına sarkan Alex, ceza yayı üzerinde topu kontrol edip, ileri çıkan kaleci Ivesa'yı da geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0



38. dakikada Güiza'nın pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Deivid, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ayağından fazla açınca, kaleci Ivesa'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.



50. dakikada Güiza'nın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Deniz'in uygun durumda vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.



52. dakikada sağdan Alex'in kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Deivid, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-0



56. dakikada Emre'nin uzun pasında topla buluşan Güiza, Nadarevic'i geçip, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. İspanyol futbolcu kötü bir vuruş yapınca, kaleci Ivesa üzerine gelen topu kontrol etti.



66. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza alanı dışından sert şutunda, top üstten auta gitti.



70. dakikada Alex'in pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Deivid'in vuruşunda, ileri çıkan kaleci Ivesa'nın ayaklarından dönen top, Brezilyalı futbolcuya çarparak auta gitti.



74. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün ortasında Deivid'in kafa vuruşunda top, yandan auta çıktı.



86. dakikada kendi yarı alanında rakipten kaptığı topla çalımlarla Eskişehirspor ceza sahasına kadar giden Uğur, son rakibini geçemeyince, topu ceza alanında sağ çaprazdaki Deivid'e çıkardı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda, top yandan auta gitti.



87. dakikada soldan Alex'in ortasında ceza alanı içinde altı pasta Semih'in vuruşunda, kaleci Ivesa'dan dönen topu önünde bulan Roberto Carlos, meşin yuvarlağı kaleye göndererek, farkı 3'e çıkardı: 3-0

