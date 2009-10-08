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Spor

Fenerbahçe, kupaya hızlı başladı

Teknosa Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda eleme grubunda Fenerbahçe Ülker, Aliağa Petkim'i 29 sayı farkla mağlup etti.

08 Ekim 2009 03:00

Teknosa Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda eleme grubu mücadelesi başladı. Fenerbahçe Ülker, Aliağa Petkim'e 29 sayı fark attı.

Kupanın favorilerinden Türk Telekom ve Fenerbahçe, eleme grubundaki ilk maçlarından farklı galip ayrıldı.

Bursa'da oynanan B Grubu maçında, antrenör Murat Özyer yönetiminde ilk sınavına çıkan Türk Telekom, Erdemir'i 99-73 yendi.

7/8 üçlük isabeti tutturan Lamayn Wilson 29 sayı, Serkan Erdoğan 24 sayı, beş asistle galibiyette başrolü oynadı.

B Grubu'nun diğer maçında Bornova Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 63-60 yendi. İlk maçlar sonunda Türk Telekom lider durumda.

Mersin'in evsahipliği yaptığı D Grubu'nda Fenerbahçe Ülker, İzmir temsilcisi Aliağa Petkim'i 100-71 mağlup etti.

Fenerbahçe'de Willie Solomon 18 sayı kaydetti. Aliağa'da Gordon 25 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Grubun diğer mücadelesinde Bandırma Banvit, Darüşşafaka Cooper Tires'ı 81-67 yendi. D Grubu'nda Fenerbahçe lider durumda.

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