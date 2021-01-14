Fenerbahçe, kupada Kasımpaşa'yla karşılaşıyor; işte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20:45'te başlayacak. Maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Maç ATV'den canlı yayımlanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Fenerbahçe'nin 6 şampiyonluğu var

Fenerbahçe, 6 kez şampiyonluk yaşadığı kupaya bu sezon 4'üncü turda katıldı. Kasımpaşa maçına gelene kadar Sarı-lacivertliler, 4. turda Misli.com 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup etti. Beşinci turda ise aynı ligden Karacabey Belediyespor ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Ligde son olarak deplasmanda Alanyaspor'u mağlup ederek moral kazanan Kasımpaşa, güçlü rakibini yenerek kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe gibi 4. turdan kupaya dahil olan Kasımpaşa ise sırasıyla Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 ve Muğlaspor'u 5-0 yenerek, son 16 turunda sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.

Fenerbahçe'nin eksikleri

Gökhan Gönül, Diego Perotti, Jose Ernesto Sosa, Tolga Ciğerci ve Filip Novak.

Kasımpaşa'nın eksikleri

Oussama Haddadi, Haris Hajradinovic, Fode Koita, Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Gilbert Koomson, Berat Kalkan

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Lemos, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Ferdi, Sinan, Samatta

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Luckassen, Eren, Aytaç, Sadiku, Hodzic, Varga, Anıl, Theli