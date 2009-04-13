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Spor

Fenerbahçe kupada finalde

13 Nisan 2009 20:53


Fenerbahçe bayan basketbol takımı, Teknosa Türkiye Kupası’nda Tarsus Belediyesi’ni 84-71 mağlup ederek finale yükseldi.

Basketbol 17. Bayanlar Teknosa Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, NTV Spor'dan canlı yayınlanan maçta Tarsus Belediyesi'ni 84-71 yendi.

FENERBAHÇE: 84 - TARSUS BELEDİYESİ: 71
Salon: Kadir Has
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Uğur Özen
Fenerbahçe: Esmeral 11, Birsel 7, Yasemin, Nalan 2, Powell 3, Nevriye 20, Ajavon 11, Sutton 13, Melike, Nevlin 5, Smith 12
Tarsus Belediyesi: Hatice, Gökçe 5, Brown, Dickson 14, Ayşe 6, Burcu 2, Didem 25, Davenport 17, İlsu 1, Saadet 1
1. Periyot: 17-16
İlk Devre: 41-32 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 64-52

Basketbol 17. Bayanlar Teknosa Türkiye Kupası'nda, Tarsus Belediyesi'ni 84-71 yenen Fenerbahçe finale yükseldi.

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