Fenerbahçe kupada finalde

Fenerbahçe bayan basketbol takımı, Teknosa Türkiye Kupası’nda Tarsus Belediyesi’ni 84-71 mağlup ederek finale yükseldi.
Basketbol 17. Bayanlar Teknosa Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, NTV Spor'dan canlı yayınlanan maçta Tarsus Belediyesi'ni 84-71 yendi.
FENERBAHÇE: 84 - TARSUS BELEDİYESİ: 71
Salon: Kadir Has
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Uğur Özen
Fenerbahçe: Esmeral 11, Birsel 7, Yasemin, Nalan 2, Powell 3, Nevriye 20, Ajavon 11, Sutton 13, Melike, Nevlin 5, Smith 12
Tarsus Belediyesi: Hatice, Gökçe 5, Brown, Dickson 14, Ayşe 6, Burcu 2, Didem 25, Davenport 17, İlsu 1, Saadet 1
1. Periyot: 17-16
İlk Devre: 41-32 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 64-52
Basketbol 17. Bayanlar Teknosa Türkiye Kupası'nda, Tarsus Belediyesi'ni 84-71 yenen Fenerbahçe finale yükseldi.