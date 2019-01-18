Fenerbahçe, kupada 1. Lig ekibine kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a Yasir Subaşı'nın 82. dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptığı son 16 turu ilk maçıyla açtı.

Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarının ilk resmi maçında kalede Volkan Demirel'i görevlendirdi. Savunma hattını Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar ve İsmail Köybaşı'ndan oluşturan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı oynattı. Ersun Yanal, ileri uçta ise İslam Slimani'ye şans verdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı yaklaşık 5 ay sonra bir resmi karşılaşmada terletti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan ve Dirar, 145 gün sonra Fenerbahçe formasını resmi maçta giydi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, Valbuena, Dirar ve Slimani ile yakaladığı net fırsatları gole çeviremeyince karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, ikinci yarıya kırmızı kartla başladı. 47. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Eljif Elmas'ın pozisyonunda 'VAR' uygulamasına giden maçın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonu izledikten sonra Makedon orta sahaya kırmızı kart gösterdi. Ümraniyespor, karşılaşmanın 82. dakikasında Yasir Subaşı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Kalan bölümde beraberlik için rakip kaleye yüklenen sarı lacivertliler, aradığı golü bulamayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Öte yandan 90+8'de Ümraniyespor'un Emircan Altıntaş'ın ayağından bulduğu ikinci gol VAR incelemesinin ardınan iptal edildi.

İki takım arasında oynanancak rövanş karşılaşması 24 Ocak Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.