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Spor

Fenerbahçe, Kupa Voley’de yarı finale yükseldi

İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kupa Voley çeyrek final müsabakasında karşılaştığı Manisa temsilcisi Seramiksan’ı 3-0 yenerek adını yarı finalde yazdırdı

23 Aralık 2017 16:48

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Kupa Voley çeyrek final müsabakasında karşılaştığı Manisa temsilcisi Seramiksan’ı 3-0 yenerek adını yarı finalde yazdırdı. Karşılaşmanın setleri 25-22, 25-21 ve 25-18 sonuçlandı. 
YARI FİNALDEKİ RAKİP VAKIFBANK
Sarı-lacivertli ekip yarı finalde VakıfBank ile karşılaşacak. 23 Aralık Cumartesi günü Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak.  
Fenerbahçe, mücadeleye; Eda, Dicle, Polen, Jerkov, Tomkon, Natalia ve libero Merve ile başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada teknik molaya 9-12 geride giren Sarı Melekler, setin sonunda yakaladığı 5-0’lık seri ile seti 25-22 kazandı. İkinci sette bütük çekişmeye sahne oldu. Setin sonuna doğru vites yükselten Jan de Brant’in öğrencileri seti 25-21 aldı.   Üçüncü setin başındna itibaren oyun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, seti 25-18, maçı da 3-0 kazandı. 

(FOTOĞRAFLI)

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