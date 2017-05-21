Fenerbahçe kupa için parkede

İstanbul'da düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Real Madrid'i eleyen Fenerbahçe ile CSKA Moskova'yı saf dışı bırakan Olympiakos, finalde karşılaşacak.

THY Euroleague’de son iki sezonun şampiyonu Real Madrid ve CSKA Moskova’yı saf dışı bırakarak Final Four’da finale yükselen Fenerbahçe ve Olympiakos, bugüne kadar play-off veya Final Four’da birbirlerine rakip olmamıştı.

Fenerbahçe - Olympiakos Final Four final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Dev finalin kahramanları ilk kez bu seviyede karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Olympiakos final four final maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da oynanacak. Maç hem TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak hem de Bein Sport 3'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Fenerbahçe'nin Euroleague geçmişi

Basketbol THY Euroleague Final-Four’da mücadele edecek Fenerbahçe, kupayı İstanbul’da kaldırarak, tarihinde ilk kez şampiyon olmak istiyor. 1958’den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 11. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarının ardından üst üste üçüncü kez Dörtlü Final’de yer alacak. Geçen sezon finale yükselen ve şampiyonluğu son saniyelerde kaçıran Fenerbahçe, İstanbul’da düzenlenecek organizasyonda taraftar avantajını da kullanarak, mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Normal sezonu 5. tamamladı

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi’nde normal sezonu 18 galibiyetle 5. sırada bitirdi. Sezona 4’te 4 yaparak başlayan sarı-lacivertliler, gösterdiği performansla son haftalara ilk 2 içinde girdi. Son 4 haftada 1 galibiyet alabilen Fenerbahçe, normal sezonu 5. sırada tamamlayarak, play-off öncesi saha avantajını kaybetti.Play-off’u kayıpsız geçtiNormal sezonu 5. sırada bitirerek adını play-off’a yazdıran Fenerbahçe, Yunanistan’ın Panathinaikos Superfoods takımıyla eşleşti. Saha avantajını kaybeden sarı-lacivertli ekip, buna rağmen gösterdiği performansla play-off’u kayıpsız geçti. Deplasmandaki karşılaşmaları 71-58 ve 80-75 kazanan Fenerbahçe, sahasındaki ilk müsabakayı da 79-61 galip tamamladı ve adını Dörtlü Final’e yazdırdı.

Bogdanovic ve Udoh ön plana çıkıyor

Sarı-lacivertli ekipte Bogdan Bogdanovic ile Ekpe Udoh, normal sezon ve play-off’taki istatistikleriyle dikkati çekiyor. THY Avrupa Ligi’nde sezonun en iyi ilk 5’ine seçilen Bogdanovic ve Udoh, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin de en skorer oyuncuları oldu. Bogdanovic 14,5, Udoh ise 12 sayı ortalamasıyla sezon içinde takımlarına katkıda bulundu. Bogdanovic özellikle play-off serisinde Panathianikos Superfoods potasına gönderdiği ortalama 19,3 sayıyla ön plana çıktı.

Udoh ise THY Avrupa Ligi’nde hem ribauntta hem de blok istatistiklerinde zirvede yer aldı. Tecrübeli uzun oyuncu, 7,6 ribaunt ve 2,1 blok ortalamasıyla Avrupa Ligi’nin bu istatistiklerde en iyisi oldu. Sarı-lacivertli basketbolcu, Dörtlü Final’e kalan ekipler arasında CSKA Moskovalı Nando De Colo’dan sonra en fazla verimlilik puanına sahip oyuncu olmayı başardı. Sarı-lacivertli takımın en fazla asist yapan ismi ise 4,6 ortalamayla Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas oldu.

Taraftar kavgası

Beyoğlu'nda, Euroleague Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup arasında çıkan kavgaya polis biber gazı ile müdahale etti. Taksim Meşrutiyet Caddesi'nde meşale yakarak taşkınlık yaptığı iddia edilen Olympiakos taraftarları ile bir grup arasında kavga çıktı.Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile çevik kuvvet ve zırhlı polis araçları sevk edildi. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği kavga dağıldı.