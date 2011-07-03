Fenerbahçe küme mi düşecek?

T24 - Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Atilla Türker, "Futbolda şike soruşturması" kapsamında yapılan incelemeler sonrasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve birçok isim gözaltına alınmasını değerlendirdi. Türker, "Eğer mahkeme sonucunda adı geçen kişiler ve kulüpler şikeye karıştıysa inanılmaz ağır cezalar verilecek. Bu takımlar bir alt lige düşürülecek" dedi.





İşte Türker'in açıklaması:





"Hukukta 'Kişilerin suçu sabit olana kadar masumdur' ilkesi var ama teknik-takip sonucu ortada çok büyük olayların yaşandığı da yadsınamaz. Savcıların yaptığı inceleme sonucunda olay araştırılıyor. Adı geçen kişililer büyük olasılıkla tutuklanma talebi ilke mahkemeye sevk edilecek. Eldeki teknik-takip verileri sonucu gerekli karar alınacaktır. Eğer mahkeme sonucunda adı geçen kişiler ve kulüpler şikeye karıştıysa inanılmaz ağır cezalar verilecek. Bu takımlar bir alt lige düşürülecek. Ayrıca en az -10 puan ile yeni sezona başlayacak. Ayrıca şikeye adı karıştığı kesinleşen kişilere yeni yasa gereği 5 ile 12 yıl arası hapis cezası verilecek. Eğer bu kişiler kulüp başkanı ise cezası yüzde 50 arttırılacak. Yeni yasa 14 Nisan’da çıktı, İncelemeye alınan tüm maçlar da bu tarihlerden sonra oynandı. Eğer yasa çıkmasaydı bu olaylarında ortaya çıkması kanunen mümkün değildi. Mahkeme ne zaman sonuçlanır bilinmez ama en az 2-3 yıl süreceğini herkes biliyor. Haliyle adı geçen takımlar yeni sezona da bulunduğu liglerde başlarlar. Ancak 2-3 yıl sonra sonuçlandığında kazandıkları kupa ellerinden alınır bir alt lige indirilirler.



Fenerbahçe’nin durumu sabit olursa şampiyonluk Trabzonspor’a verilir. Ligin tescil edilmesi bile bu realiteyi değiştirmez. Ancak mahkeme sonuçlanana kadar ligin şampiyonu Fenerbahçe’dir. Nihai kararı bağımsız Türk mahkemeleri verecek."