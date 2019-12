Fenerbahçe küme düşmeli mi?

T24 - Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Pınar Memiş, küme düşürme kararı için mahkeme kararının beklenmesi gerektiğini söyledi.



Vatan'dan Öge Demirkan imzalı haber şöyle:



Şike iddialarında 14 Nisan’da yürürlüğe giren 6222 sayılı kanun geçerli olacak. Bu yasa hakkında en kapsamlı araştırmayı yapan Galatasaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Pınar Memiş, hukuki süreci değerlendirdi.



6222 sayılı kanuna Türkiye’de en fazla hakim olan kişilerin başında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanı Pınar Memiş geliyor. “Spor faaliyetleriden doğan ceza sorumluluğu” adlı doktora tezini yazan ve 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesi Yasası’nın hazırlanması sırasında alt komisyona rapor sunan Memiş, son yaşanan olayları değerlendirdi.





Ceza çok ağır



“Şike cezasının alt sınırı 5 üst sınır ise 12 yıl. Eğer bu örgütlü bir şekilde yapılmışsa ceza yüzde 50 artırılır. Öyle olunca alt sınır 7,5 yıl üst sınır ise 18 yıl olur. Şikeyi eğer yöneticiler yapmışsa o azaman da yüzde 50 artırılır. Kaba bir hesapla alt sınır yaklaşık 11 yıl üst sınır ise 27 yıl olur. Bu hesaplama TCK’nın 61. maddesine göre yapılır. Ayrıca her şike ayrı bir suçtur. Bu noktada her şike olayı için ayrı ceza vermek gerekir. Örneğin bir kulüp yöneticisi örgütlü olarak üç maçta şike yapsın. Adli merciler bu şikeleri şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatlarsa, şikeye karışanların alacağı cezanın alt sınırı yaklaşık 30 yıl üst sınırı ise 81 yıl olur. Ancak infaz kanunu ile en fazla 30 yıl ceza alırlar.”





Masumiyet karinesi



“Adli makamların elinde delil toplamak ve araştırmak için her türlü imkan mevcut. Ancak TFF’de bu yok. Bu yüzden masumiyet karinesinden yola çıkarak TFF’nin dava sonuçlanmadan disiplin cezası uygulamaya kalkması yanlış olur. Çünkü dava sonucunda şüpheliler suçsuz çıkarsa telafisi mümkün olmayan mağduriyetler ortaya çıkar. Bu noktada TFF, iddianame hazırlanana kadar karar vermemeli. Zaten soruşturmanın gizliliği olduğu için bu süreçte savcılığın TFF ile bilgi ve belge paylaşımı da söz konusu olamaz. Bu şartlar altında iddianameyi beklemek en doğru karar. İddianame açıklandığında ise TFF, 81. maddesini devreye sokarak ihtiyati tedbir kararı alabilir. Küme düşürülme ya da spordan men edilme gibi disiplin cezalarının verilmesi için de davanın bitmesi beklenmeli.”