Fenerbahçe küme düşerse Sow serbest kalacak

T24 - Fransa'nın Le 10 Sport gazetesi, şike ve teşvik soruşturması nedeniyle zor günler geçiren sarı-lacivertli kulübün bütün risklere rağmen büyük rakamlar ödeyerek transfer ettiği Senegalli yıldız ile yaptığı sözleşmeye özel madde koymayı kabul ettiğini yazdı. Gazete "Sow kendini garantiye aldı" manşetini attı.



Senegalli yıldız, Fenerium’da dolaşırken geçtiğimiz günlerde vefat eden efsane futbolcu Lefter’in torunu Özlem Katmer ile de tanıştı.



Fransa'da yayın yapan Le 10 Sport gazetesi ortaya çok tartışılacak iddia attı. Fenerbahçe'nin dün resmi sözleşmeye imza attırarak 10 milyon euroya renklerine bağladığı Moussa Sow için "Kendisini garantiye aldı" yorumunu yapan gazetede yer alan haberde, sarı-lacivertli ekibin küme düşürülmesi halinde Senegalli yıldızın sözleşmesinde bedelsiz serbest kalma maddesinin bulunduğu iddia edildi.



Haberde "Fenerbahçe'nin 2. Lig'e düşmesi halinde Moussa Sow bedelsiz olarak takımdan ayrılabilecek" ifadesi yer alırken Fenerbahçe için en geç 15 Nisan’dan önce karar alınacağı öne sürüldü. Gazete bu maddeyle Sow'un menajerlerinin oyuncunun sportif geleceğini riske atmadığı yorumunu yaptı. Bu durumda Fenerbahçe'nin Lille'e ödeyeceği bonservis bedeliyle ilgili olarak ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Bedavaya gelmişti



Fransa Futbolu'nun son yıllarda çıkardığı en yetenekli golcülerden birisi olan Sow için Fenerbahçe ilk kez bonservis ödeyen kulüp oldu. Rennes'de geçirdiği 5 yıl boyunca düşük bir gol ortalamasına sahip olan Moussa Sow, 2009-10 sezonunun sonunda Lille'e biten sözleşmesi sayesinde bedelsiz transfer oldu. Lille'de ilk sezonunda 57 maç 29 gol, yarım sezon oynadığı ikinci sezonunda 31 maç 13 gol ortalamalarına sahip olan Sow'un ilk kulübü Amiens de 2004’te gittiği Rennes'den transfer bedeli almamıştı. Lille'de yıllık 1.3 milyon kazanan Sow, Fenerbahçe'ye giderek bu rakamı neredeyse üçe katlarken, transfer için Rennes'e kuruş ödemeyen Lille de sıfırdan 10 milyon euro kazanmış oldu.



Sabah sağlık kontrolünden geçen ve 4.5 yıllık sözleşmeye imza atan Sow, Fenerbahçe'de 7 numaralı formayı giyecek.





‘Tek hedefim başarı’



Moussa Sow, bugüne kadarki hocalarını dinleyerek kendini geliştirdiğini ve gelişim sürecinin Fenerbahçe’de de süreceğine inandığını söyledi. Yeni teknik direktörü Aykut Kocaman’ı ‘sakin ve kararlı’ bir insan olarak tanımlayan Senegalli oyuncu, şu açıklamaları yaptı; "Hem Dia, hem de Niang benim için güzel telkinlerde bulundular.Niang, Senegal’de bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Dia da bana her seferinde, 'mutlaka gel' dedi. Fransa’da şu an attığım gollerle hatırlanıyorum. Buna devam edeceğim. Baskıyı her futbolcu mutlaka yaşar. Transfer bedellerine bağlı bir durum değil bu bana göre. Bu seviyedeki oyuncular mutlaka belli bir baskı altında oynarlar. Fenerbahçe’yi ve taraftarlarını mahcup etmek istemiyorum çünkü benden büyük beklentileri var. Umarım karşılığını veririm.



Niang’la uzun uzun konuştuk. Türkiye’de sert ve zorluk derecesi yüksek maçlar oynandığını söyledi. Türkiye’de formanın hakkını verirsen mutlaka karşılığını alırsın. Ben de bu yüzden buradayım."

Maliyeti 46 milyon lira



Fenerbahçe, Moussa Sow ile 2015-2016 sezonunun sonuna kadar anlaşıldığını, Lille’ye 10 milyon euro bonservis bedeli, oyuncuya 4,5 yıllık toplam 10 milyon 80 bin euro ödeneceğini İMKB’ye bildirdi.



Açıklamada bonservis bedeli ve oyuncunun alacağı ile ilgili şu bilgiler verildi: "Anlaşma çerçevesinde Lille Kulübü’ne 10.000.000 euro bonservis bedeli, oyuncuya ise 2011-12 sezonunun kalanı için 1.280.000 euro, 2012-13 sezonu için 3.400.000 euro, 2013-14 sezonu için 2.600.000 euro, 2014-15 ve 2015-16 sezonlarının her biri için ise 1.400.000 euro garanti ücret ödenecektir."