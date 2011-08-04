'Fenerbahçe küme düşemez'

T24 - Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Avukat Sinan Kılıçkaya, “Futbol takımları küme düşürülemez” dedi.



Şike soruşturması sürerken gözler Federasyon'un vereceği karara çevrildi.



Hukukçular Birliği Vakfı Başkanı Avukat Sinan Kılıçkaya konuyla ilgili ilginç bir değerlendirme yaptı ve “Futbol takımları küme düşürülemez” dedi.



Kılıçkaya'nın Milliyet Yazarı Melih Aşık'ın köşesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:



“Her alanda olduğu gibi tabii ki futbolda da suç işleyenler sonuna kadar cezalandırılacaktır. Futbolda suç işleyenleri belirlerken kanımızca dar yorum yapılmalıdır.



Sırf bir takımın yöneticilerinden biri takımı çok sevdiğinden dolayı bir suç işledi ise tüm takım cezalandırılmamalıdır.



Yöneticilerin suç işledikleri zaman en ağır şekilde cezalandırılacaklarına yönelik 14 Nisan 2011 tarihli ‘Sporda Şiddet’ yasası vardır. Bu kanun para cezası öngörmektedir. Bu ceza yeterlidir.



Yöneticilerin veya başkalarının işledikleri suçlardan dolayı kulüplerin cezalandırılmaları kamu vicdanlarını zedelediği gibi o kulüplerde top oynayan futbolcuların ve taraftarların cezalandırılmaları anlamına gelir. Bu durum ise hukuken evrensel ilkesi olan ‘Suçların Şahsiliği’ ile bağdaşmaz.



Futbolcular olaylardan habersiz maça çıkıp güçlerinin yettiğince oynamışlardır. Buna rağmen kulübe ceza verilerek bir alt lige düşürülmesi en fazla o takımın futbolcuları ile taraftarını cezalandıracaktır.”



