-FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN TARAFTARA UYARI İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı maçta taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60 bin lira ceza alan Fenerbahçe Kulübü, taraftarını uyardı. Kulübün internet sitesinde ''Seyircisiz olabilir'' başlığıyla yapılan açıklamada, geçen sezonun son maçı Trabzonspor mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle alınan ceza hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: ''Üzülerek gördük ki bu sezon da sahamızda oynadığımız Beşiktaş ve deplasmanda oynadığımız Kasımpaşa maçları da kötü tezahürat nedeniyle iki kez PFDK tarafından cezalandırılmamıza neden oldu. Eğer iki maçta daha benzer şekilde ceza alırsak bu yeniden sahamızın kapatılmasına takımımızın sahaya '12. Adam'ın desteği olmadan çıkmasına neden olabilir. Hatta bu ceza, Galatasaray ile oynayacağımız derbi mücadelesine dahi denk gelebilir. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu, Türkiye'nin ve dünyanın en modern ve medeni stadyumlarından biridir. Stadyumumuz, bu unvanını taraftarımızın takımına fair play ruhu ile verdiği destek sayesinde kazanmıştır. Stadımızın, bu özelliğini kaybetmemesi ve önümüzdeki maçların seyircisiz oynanması gibi bir ceza ile yeniden karşı karşıya kalmamak adına, taraftarlarımıza büyük bir görev düşmektedir. İnanıyoruz ki '12. Adam' takımına sahip çıkacak, ona destek verirken her türlü kötü tezahürattan uzak duracak ve takımını asla yalnız bırakmayacaktır. Bu noktada taraftarlarımıza, kötü tezahürat yapmama konusuna hassasiyet göstermelerini bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.''