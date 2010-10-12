-FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Batman'da bugün Batman Karması ile Fenerbahçe arasında oynanan dostluk maçının ardından, karşılaşmayı izlemek üzere İstanbul'dan giden delegasyonu ve konukları taşıyan otobüse, 3-4 küçük çocuk tarafından, yoldan geçmeleri sırasında taş atıldığı bildirildi. Açıklamada, münferit bu olay neticesinde, otobüsün 1-2 camının hasar gördüğü ve kırıldığı belirtilerek, ''Bazı basın-yayın organlarında takımımızı taşıyan otobüse taş atıldığı şeklinde haberler yer almaktadır. Bu haberler doğru değildir. Adeta bir bayram havasında geçen dostluk maçı öncesi ve sonrasının, 3-4 çocuk tarafından yaratılmış münferit bir olayla gölgelenmemesi en büyük arzumuzdur. Basınımızdan da bu konuda yapacakları haberlerde hoşgörülü davranmasını bekliyoruz'' denildi.