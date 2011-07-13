-FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamaya karşılık yaptığı açıklamada, ''Türk futbol ailesinin birlik olma ihtiyacını en derinden hissettiği günlerde, Galatasaray Kulübünün, bugün Sayın Ünal Aysal imzasıyla yayımladığı açıklama, her anlamda derin bir hayal kırıklığına ve 'güven bunalımına' neden olmuştur'' denildi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'i oluşturan takımların temsilcilerinin, geçtiğimiz pazar gününden bu yana yaşanan hukuki sürece dair, dün Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bir araya gelerek, Kulüpler Birliği çatısı altında kenetlendiği ve sorumlu spor adamı bilinciyle Türk futbolunun geleceği adına bir açıklama yaptığı, Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın, aralarında Galatasaray Kulübünün de bulunduğu Kulüpler Birliği adına birlik ve beraberlik mesajının altını çizdiği ve yargısız infazın kabul edilemeyeceğine vurgu yaptığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: ''TFF'nin, kuralları ve talimatları gereği kararları, bilgi, belge ve delile dayalı olarak kamu vicdanını rahatlatacak nitelikte olmalıdır. Nitekim TFF de gizlilik kararı alınan davaya ilişkin aynı şekilde davranmıştır. Bu bağlamda, belge ve delile dayanmadan, basına tek taraflı bilgilerin sızdırılması ve soruşturmanın gizliliğinin ihlali niteliğinde sayılabilecek yayınlar çerçevesinde karar almasını temenni etmek, Türk futbolu aleyhine vurulacak en büyük darbe olur ve Türk futbolunu kaosa sürükler. Türk futbol ailesinin birlik olma ihtiyacını en derinden hissettiği günlerde, Galatasaray Kulübünün, bugün Sayın Ünal Aysal imzasıyla yayımladığı açıklama, her anlamda derin bir hayal kırıklığına ve 'güven bunalımına' neden olmuştur. 2. Başkanı'nı ve temsil ettiği değerleri görmezden gelecek bir fikir karmaşasına düşen Galatasaray'ın, bu ve bundan sonraki görüşlerinin ciddiyeti Türk spor kamuoyu nezdinde daima büyük bir soru işareti olacaktır. Yargı sürecindeki konu üzerinden manipülasyon yapılmasını uygun bulmadığımızı beyan eder, Türk sporunun tüm unsurlarının konuya serinkanlı bir şekilde ve hukuka saygı çerçevesinde yaklaşması gerekliliğinin altını çizeriz.''