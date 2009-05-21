Fenerbahçe Kulübü'nde kongreye doğru

Fenerbahçe Kulübü'nde hafta sonu yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olan Kemal Açıkgöz, adaylıktan çekildi.



Açıkgöz, Astoria Alışveriş Merkezi'ndeki bir cafede yaptığı basın toplantısında, yönetim kurulu listesine aldığı arkadaşların çeşitli sebeplerden dolayı ayrılacaklarını söylediğini belirterek, "(Başkana rakip yoksa ben adayım) diye 70 yaşında Fenerbahçe aşkımdan aday olmuştum. Bu şartlar altında küçük bir listeyle seçime girmeyeceğim, adaylıktan çekiliyorum ve diğer başkan adayı Şadan Kalkavan'ı destekliyorum. Kalkavan'ın yönetime alacağı kişilerin hepsi kaliteli" dedi.



Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın tesisler ve stat gibi güzel şeyler yaptığını anlatan Kemal Açıkgöz, şöyle konuştu:



"Ancak başkanın çok yanlışları oldu. Tek başına 11 sene padişah gibi kulübü yönetti. Stat yaptı, ama 50 bin kişilik stadı derbi maçlar dışında dolduramadı. 30 bin kombine satılmış, son birkaç maçta 15-20 bin seyirci var. Taraftarlar parasını verdiği halde izlemeye gelmiyor. Ortada büyük başarısızlık olduğu kesin. Transferlerde bana göre 100 milyon Euro civarında para harcanmıştır, karşılığı sıfır...Başkan Yıldırım, son açıklamasında 'Bütün sorumluluk benim' diyor. Sorumlu insanlar başarısız olduğu zaman istifa müessesini bilmesi lazım. Şimdi 3 yıl şampiyonluk sözü vererek, tek tek üye arkadaşlarımızı arayıp, oy istiyor."

