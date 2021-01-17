Fenerbahçe: Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.



Fenerbahçe Kulübü, anlaşmaya vardığı Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor. Sarı-lacivertli ekip, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Mesut Özil'in Londra Havalimanı'ndan fotoğrafını paylaştı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, transfer süreçlerini ilerletmek için Mesut Özil'i İstanbul'a getiriyor" denildi.



Öte yandan Mesut Özil ise İstanbul'a geleceği uçağın içinden ailesiyle fotoğraf paylaştı.