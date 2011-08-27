-Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu toplandı İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, yönetim kurulu, futbol takımının önünde bulunan mevcut alternatifleri masaya yatırarak, kulüp adına bundan sonra atılacak adımları görüşecek. Toplantının ardından alınan kararlar ve yapılan değerlendirmelerin bir açıklama ile kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. Öte yandan, sarı-lacivertli kulüp, Asbaşkan Ali Koç'un dün TFF binasına girerken basına yansıyan elindeki notlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ''Söz konusu notlar bir taraftarımız tarafından gönderilmiş ve kendisinin bizlere ilettiği fikirleridir. Bu süreçte bizlere bilgi ve görüşlerini ulaştıran binlerce taraftarımızın görüşleri yönetimimiz tarafından dikkatle incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Gazetelere yansıyan fotoğrafta görülen notlarda bu çerçevede Sayın Koç tarafından incelenmek üzere o anda yanına aldığı görüşlerdir. Söz konusu notta yazanlar kulübümüzün resmi girişimlerini yansıtmamaktadır ancak taraftarımızın fikirlerini göstermesi açısından önemlidir'' ifadeleri yer aldı.