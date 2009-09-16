Fenerbahçe Kulübü, PFDK'ya sevkedildi

Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor ile yapılan lig maçının devre arasında taraftarlarının da karıştığı olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının devre arasında sarı-lacivertli taraftarlarının da karıştığı olaylar nedeniyle PFDK'ya sevkedildiği ifade edilerek, ''PFDK'dan gelen yazıda karşılaşmanın devre arasında, açık kale arkası tribünde bulunan Fenerbahçe taraftarlarının koltukları sökerek sahaya fırlattıkları, olaylar sırasında 296 koltuğun kırıldığı, stat kameralarının tahrip olduğu ve maç sonrasında Fenerbahçe tribününde çıkan kavgada 2 kişinin yaralandığı belirtildi'' denildi.

Bu arada, sevk nedenleri arasında 6 Fenerbahçeli futbolcunun sarı kart görmesi ve takımın sahaya 4 dakika geç çıkmasının da bulunduğu bildirildi.