T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Kulübü, PFDK'ya sevkedildi

16 Eylül 2009 01:20

Fenerbahçe Kulübü, Bursaspor ile yapılan lig maçının devre arasında taraftarlarının da karıştığı olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkedildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının devre arasında sarı-lacivertli taraftarlarının da karıştığı olaylar nedeniyle PFDK'ya sevkedildiği ifade edilerek, ''PFDK'dan gelen yazıda karşılaşmanın devre arasında, açık kale arkası tribünde bulunan Fenerbahçe taraftarlarının koltukları sökerek sahaya fırlattıkları, olaylar sırasında 296 koltuğun kırıldığı, stat kameralarının tahrip olduğu ve maç sonrasında Fenerbahçe tribününde çıkan kavgada 2 kişinin yaralandığı belirtildi'' denildi.

Bu arada, sevk nedenleri arasında 6 Fenerbahçeli futbolcunun sarı kart görmesi ve takımın sahaya 4 dakika geç çıkmasının da bulunduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24