T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe Kulübü, MHK'yi istifaya çağırdı

"MHK Başkan ve Üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır

06 Şubat 2018 16:08

\"MHK Başkan ve Üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK\'nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk Futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir\"

Fenerbahçe Kulübü, basında yer alan hakem atamaları haberleriyle ilgili bir açıklama yaparak, \"MHK Başkan ve Üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK\'nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk Futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir\" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerin, Merkez Hakem Kurulu\'nun (MHK) istifa etmesi gerektiği yönündeki açıklaması şöyle;
\"Sayın Mustafa Çulcu\'nun iddiasını doğrulayan bu haber TFF tarafından yapılan açıklamanın da gerçeği yansıtmadığının en açık kanıtıdır. Geçmişte yaşanan bir hadise sebebi ile hadise içinde yer alan futbolcuyu ve kulübünü korumaya matuf olduğu açık, söz konusu MHK tasarrufu, MHK\'nın TFF Süper Lig Kulüpleri arasında nasıl ayrımcı bir idare anlayışı benimsediğini gösteren iyi bir örnektir. Bu tasarruf aynı zamanda hakemlerimize verilen bir mesaj mahiyetindedir. Bu şekilde MHK\'nın düşüncesinin adil yönetim anlayışı olmadığı, MHK tasarruflarının yanlı ve niyetli olduğu kamuoyu önünde açığa çıkmıştır. MHK Başkan ve Üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK\'nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk Futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir.\"

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BaşkanAksiMHKTürk FutboluKulübüSarılacivertlilerin Merkez Hakem Kurulu MHKMustafaTFFGeçmişteMHK TFF Süper Lig KulüpleriBuMHK BaşkanDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24