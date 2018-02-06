Fenerbahçe Kulübü, MHK'yi istifaya çağırdı

\"MHK Başkan ve Üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK\'nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk Futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir\"

Fenerbahçe Kulübü, basında yer alan hakem atamaları haberleriyle ilgili bir açıklama yaparak, \"MHK Başkan ve Üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK\'nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk Futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir\" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin, Merkez Hakem Kurulu\'nun (MHK) istifa etmesi gerektiği yönündeki açıklaması şöyle;

\"Sayın Mustafa Çulcu\'nun iddiasını doğrulayan bu haber TFF tarafından yapılan açıklamanın da gerçeği yansıtmadığının en açık kanıtıdır. Geçmişte yaşanan bir hadise sebebi ile hadise içinde yer alan futbolcuyu ve kulübünü korumaya matuf olduğu açık, söz konusu MHK tasarrufu, MHK\'nın TFF Süper Lig Kulüpleri arasında nasıl ayrımcı bir idare anlayışı benimsediğini gösteren iyi bir örnektir. Bu tasarruf aynı zamanda hakemlerimize verilen bir mesaj mahiyetindedir. Bu şekilde MHK\'nın düşüncesinin adil yönetim anlayışı olmadığı, MHK tasarruflarının yanlı ve niyetli olduğu kamuoyu önünde açığa çıkmıştır. MHK Başkan ve Üyelerinin derhal istifa etmesi artık kaçınılmazdır. Aksi takdirde MHK\'nın tasarruflarına güven kalmayacak ve Türk Futbolu kısa süre içinde büyük bir kaosa sürüklenecektir.\"

İSTANBUL / DHA