Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç: Üye listesini paylaşmadılar

Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Ali Koç, yazılı bir açıklama yaparak adaylık çalışması için yönetimden üye listesi ve bilgilerini talep ettiğini ancak bu talebinin reddedildiğini ifade etti.

2018 yılının mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde aday olacağını açıklayan ve 10 Ekim tarihinde kulübün genel sekreterliğinden üye listesi ve bilgilerinin talep ettiğini belirten Ali Koç, kanuni gerekçeler nedeniyle bu talebinin karşılanamadığını aktardı.

Ali Koç'un açıklamasının tam metni şöyle:

“Kulübümüzle şahsım arasında geçen resmi yazışma içeriğinin, hiç tercih etmememe rağmen basına yansıması nedeniyle kongre üyelerimizi, taraftarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymaktayım. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu için başkan adaylığını resmen açıklamış bir kongre üyesi olarak, 10 Ekim 2017 tarihinde Kulübümüzün Genel Sekreterliği’ne hitaben yazdığım, Kulübümüzün şerefli tarihine yakışır bir biçimde, şeffaf ve tüm adaylar açısından adil bir ortamda gerçekleşeceğine yürekten inandığım Kulüp Başkanlığı seçimine yönelik hazırlıklarda kullanmak üzere Kulübümüzün mevcut üye listesine ihtiyacım hasıl olmuştur’ resmi yazısı ile kulübümüzün mevcut üye listesinin üyelerimizin iletişim bilgileriyle birlikte şahsımla paylaşılması yönünde başvuru yapmıştım.

Konuya ilişkin olarak, söz konusu listenin kanuni gerekçeler nedeniyle şahsımla paylaşılamayacağını Genel Sekreterimizden sözlü olarak öğrenmiş bulunmaktayım. Yine Genel Sekreterimiz tarafından resmi ret cevap yazısının iletileceği bilgisi de tarafıma verilmiştir. Konunun, bugün basın yoluyla kamuoyu gündemine taşınmasının ardından, bizlere üye bilgilerini ulaştırmak adına harekete geçen kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi, destek ve teveccühleri için teşekkür ederim.

Adaylık çalışmalarıma dair hazırlanmakta olan internet sitesi ve sosyal medya hesaplarımız hayata geçirilinceye kadar değerli görüş, öneri ve üye bilgilerinizi bizlere iletisim@fenerbahceliyiz.net adresi üzerinden iletebilirsiniz. Fenerbahçemize zarar vermemek adına, zorunlu olmadıkça açıklama yapmama yönündeki kararlılığımı bu vesileyle bir kez daha hatırlatır, anlayışınız için teşekkür ederim.