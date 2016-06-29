Fenerbahçe küçülmeye gidiyor; kadın basketbol, erkek voleybol ve masa tenisi şubeleri kapanıyor

Fenerbahçe, kadın basket, erkek voleybol ve masa tenisine veda etmeye hazırlanıyor.

Her yıl tüm kulvarlarda yoluna ‘şampiyonluk’ parolasıyla çıkan, bu hedefte iddialı kadrolar kuran Fenerbahçe Kulübü’nde kemer sıkma politikası ciddi şekilde hayata geçirilecek. Küçülmeye gitme kararı alan sarı lacivertliler, kadın basketbol takımı, erkek voleybol ve masa tenisi branşlarına veda etmeye hazırlanıyor

Uzun süren değerlendirmeler sonucunda böylesine radikal bir karar alan yönetim kurulu bu planlarını hemen olmasa da 1 yıl içinde hayata geçirecek. Kürek ve yüzmede de her yıl ezeli rakipleri Galatasaray ile birlikte zirveye oynayan Fenerbahçe’de bu iki branşta da küçülmeye giderek yoluna devam edecek. Ayrıca sponsor desteği bulamayan diğer şubeler de tehlike altında

Sebebi futboldaki başarısızlık

Fenerbahçe’de amatör branşlarda taşların ciddi anlamda yerinden oynamasının en büyük sebebi futbol şubesinde işlerin maddi yönde ters gitmesi. Son yıllarda yaptığı açıklamalarda bazı branşları için “Bizim için ciddi anlamda külfet. Devletten yeterli desteği alamıyoruz” diyen başkan Aziz Yıldırım, bu 3 şubenin kapatılmasından elde edecekleri parayı, futbolda transfere harcamanın hesaplarını yapıyor.