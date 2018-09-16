Fenerbahçe, kötü gidişe Konya'da dur demek istiyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Atiker Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak son 3 maçında Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Kayserispor'a ise 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Konya'da kötü gidişatı durdurmaya çalışacak.

Tarihinin en kötü sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe, ilk 4 haftayı 3 puanla 13. sırada tamamladı.

Ligde ilk 4 haftada namağlup takımlardan biri olan Atiker Konyaspor ise teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Konya ekibi haftaya 8 puanla 5. sırada girdi.

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Tarihinde olmayan istatistik gerçekleşebilir

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam Atiker Konyaspor'a kaybederse, 61 yıllık lig tarihinde kendi adına en kötü istatistiğe imza atacak.

Lig tarihinde bugüne dek en fazla 3 kez üst üste kaybeden sarı-lacivertliler, bugün Konya deplasmanından puan almazsa ilk defa 4 maçı üst üste puansız kapatacak.

Fenerbahçe bu sezonun dışında, 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993 ve 2009-2010 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrılmıştı.

Fenerbahçe ile Konyaspor 35. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de bugün 35. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'da 3-2 Fenerbahçe kazandı.

Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 5 randevuda elde etti.

İşte ilk 11'ler

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare, Jahovic.

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani.

Teknik Direktör: Phillip Cocu