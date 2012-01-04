T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe kötü başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Orduspor ile 1-1 berabere kaldı...

04 Ocak 2012 02:00

T24 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Orduspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında ağır yara aldı. Sarı-lacivertli ekip bu beraberlikle bu sezon oynadığı 5. haftaiçi maçında da galibiyet yüzü göremedi. 

Fenerbahçe'nin haftaiçi kabusuOrdu 19 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 18. dakikada Bogdan Stancu ile 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli takımda beraberliği getiren gol ise 50. dakikada Emre Belözoğlu'dan geldi.
 

2. sıradaki sarı-lacivertli takım bu beraberlikle puanını 36'ya yükseltti. 1. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4.  14. sıradaki Orduspor ise puanını 18'e çıkardı.

Fenerbahçe ligin 19. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak. Orduspor ise Manisaspor deplasmanına konuk olacak.

Teknik direktör Metin Diyadin'in istifasının ardından Orduspor, dünyaca ünlü teknik adam Hector Cuper ile anlaştı. Cuper, Fenerbahçe maçı öncesinde kente gelmesine rağmen takımının başında ilk kez sahaya çıktı.

Mor-beyazlı taraftarlar 60 ile 200 lira arasında olan bilet fiyatlarını yüksek bularak karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, sarı-lacivertli taraftarlar ise kendilerine ayrılan yeri doldurdu.

Orduspor Kulübü tarafından kadın ve çocuk taraftarlara ayrılan 500 biletin tamamı ise tükendi.

Maç öncesinde Orduspor Kulübü tarafından daha önceden mor-beyazlı formayı giyen futbolculara kulüp başkanı Nedim Türkmen birer teşekkür plaketi verdi.

Karşılaşma nedeniyle Ordu kent merkezinde polisler yoğun güvenlik önlemleri aldı. Statta ise 600 polis memuru ile 300 özel güvenlik görevlisi görev yaptı.

Stat: 19 Eylül
Hakemler: Tolga Özkalfa, Ekrem Kan, Volkan Narinç
Orduspor: Fornezzi, Abdurrahman, YalçıN, Garcia, Selçuk, Ribeiro, Ali, Gosso, Murat (Dk. 75 Hakan), Culio, Stancu
Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Serdar, Yobo, Ziegler, Mehmet, Baroni (Dk. 81 Bienvenu), Emre, Özer (Dk. 46 Dia), Stoch (Dk. 46 Caner), Semih
Goller: Dk. 18 Stancu (Orduspor), Dk. 50 Emre (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 66 Culio, Dk. 88 Yalçın (Orduspor), Dk. 66 Emre (Fenerbahçe)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24