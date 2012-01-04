Fenerbahçe kötü başladı

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Ordu 19 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 18. dakikada Bogdan Stancu ile 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli takımda beraberliği getiren gol ise 50. dakikada Emre Belözoğlu'dan geldi.2. sıradaki sarı-lacivertli takım bu beraberlikle puanını 36'ya yükseltti. 1. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4. 14. sıradaki Orduspor ise puanını 18'e çıkardı.Fenerbahçe ligin 19. haftasında sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak. Orduspor ise Manisaspor deplasmanına konuk olacak.Teknik direktör Metin Diyadin'in istifasının ardından Orduspor, dünyaca ünlü teknik adam Hector Cuper ile anlaştı. Cuper, Fenerbahçe maçı öncesinde kente gelmesine rağmen takımının başında ilk kez sahaya çıktı.Mor-beyazlı taraftarlar 60 ile 200 lira arasında olan bilet fiyatlarını yüksek bularak karşılaşmaya fazla ilgi göstermezken, sarı-lacivertli taraftarlar ise kendilerine ayrılan yeri doldurdu.Orduspor Kulübü tarafından kadın ve çocuk taraftarlara ayrılan 500 biletin tamamı ise tükendi.Maç öncesinde Orduspor Kulübü tarafından daha önceden mor-beyazlı formayı giyen futbolculara kulüp başkanı Nedim Türkmen birer teşekkür plaketi verdi.Karşılaşma nedeniyle Ordu kent merkezinde polisler yoğun güvenlik önlemleri aldı. Statta ise 600 polis memuru ile 300 özel güvenlik görevlisi görev yaptı.Stat: 19 EylülHakemler: Tolga Özkalfa, Ekrem Kan, Volkan NarinçOrduspor: Fornezzi, Abdurrahman, YalçıN, Garcia, Selçuk, Ribeiro, Ali, Gosso, Murat (Dk. 75 Hakan), Culio, StancuFenerbahçe: Volkan, Gökhan, Serdar, Yobo, Ziegler, Mehmet, Baroni (Dk. 81 Bienvenu), Emre, Özer (Dk. 46 Dia), Stoch (Dk. 46 Caner), SemihGoller: Dk. 18 Stancu (Orduspor), Dk. 50 Emre (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 66 Culio, Dk. 88 Yalçın (Orduspor), Dk. 66 Emre (Fenerbahçe)