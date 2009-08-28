Fenerbahçe korku tünelinden geçerek Avrupa Ligi'ne kaldı

Fenerbahçe deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında ecel terleri dökmesine rağmen Sion'la 2-2 berabere kalarak Avrupa ligi'ne kaldı. Kanarya'nın golleri Santos'tan geldi

İlk maç, skor olarak öyle rahat geçti ki bu maça heves kalmaz diye düşünüyorduk. Seyircisi de, basın mensubu da, teknik ekip ve futbolcuları da 'light' bir havada geldi maça. Oysa işler biraz kötüye gidince ne espriler tetikte bekliyordu: Diyelim ki, iş zora girdi, yapıştır başlığı: “Fenerbahçe “depre'sion'da”. Baktın tur gitti, Aziz Başkan köpürdü: “Fenerbahçe’de engizi'sion'.” Hakem hata yaptı, hop: “Bu bir manipula'sion'”. Ama arada küçük korku dükkanına götürseler de, tur kapıya geldi ya, artık bu maç için gruplar öncesi son ista'sion' demek mümkündü. Daha enteller için farklı bir galibiyet durumunda Fenerbahçe’den enfes bir enstala'sion' da olabilirdi hani (tabii bir tek Radikal'e uygun bu).

Maça bakalım biz. Aslında karşılaşma vaat ettiğinin birkaç tık ötesinde bir hızda başladı. 2’de Andre Santos golü hâlâ endişesi olanlara sükunet telkin etti adeta. Oyun böyle güle oynaya gider artık, dedik. Taraftar şarkılar söylüyor, sazlar çalıyor, kızlar oynuyordu. Tam oyun mükellefiyet verici maddeler kapsamına girecekken geldi Sion'un golü. Bir duran top sakarlığı 8’de Vilhos’un kafasından ağları buldu. 11’de sağdan ceza sahasına sızan Goran da golü bulsaydı, atmosfer değişebilirdi, ama Volkan sağlam durdu. 15’te Semih biraz çaprazdı ama 20’dekini kaçırmasa daha iyi olurdu. Her şey rahat giderken 25’te Vilhos’un şutu yeniden ciddiyete davet etti Fenerbahçe’yi. İsviçre ekibi Fenerbahçe’ye sürekli “sen de bizi fazla azım'sion'” demek istiyordu sanki. Baktılar, durum değişmiyor, daha da yüklendiler ve 29’da gelen penaltıyla tan'sion' bir anda yükseldi. 30’daki Tarık penaltı golüne üzülmektense Volkan atılmadı diye sevindi Sarı-Lacivertliler. Nasılsa daha 60 dakika vardı ve takımları bir şekilde çevirirdi maçı. Çok geçmeden bir penaltı piyangosu da Fenerbahçe’ye çıkınca moraller toparlandı Saraçoğlu’nda. 41’de Alex’in yerinde takır takır oynayan Andre Santos golü ağlara gönderdiğinde Sarı-Lacivertliler rahatlamıştı. Devreyi bu gol kapattı, tribünler birbirine artık boşa ka'sion' der gibiydi. Şarkılar kaldığı makamdan sürüyordu işte. Zaten dün akşam en formda onlar gözüktü. Hele de biletli pankart tadından yenmeyecek kadar güzeldi.

Oyun ikinci yarı baştaki 'gerçek' moduna dönmüştü. Rölanti viteste, oynuyormuş gibi gidiyordu her şey. 57’de Santos Gökhan’ın şık pasını tamamlasa daha fazla ak'sion'a gerek kalmadan maç bitebilirdi. Olmayınca motiva'sion' biraz daha sürdü. FC Sion hâlâ koşturuyor, Fenerbahçe ise, arada yüreği ağzına gelse de, beşe ikiden hallice bir pas antrenmanına devam ediyordu. Kalan bölümler böyle idare edildi ve Güiza’nın kaçırdıkları girmeyince de bu skorla son düdük geldi. Kazandı ve tur atladı Fenerbahçe. Bu oyuna böyle bir man'sion'dan fazlası gerekmezdi zaten.