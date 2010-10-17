-FENERBAHÇE, KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI İSTANBUL (A.A) - 17.10.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli oyuncular, 3'erli gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi. Antrenmana tedavisine ülkesinde devam edilen Güiza ile tedavi süreçleri süren Alex, Uğur, Selçuk Şahin ve Berk katılmazken, 3 gündür tedavisi yapılan Mamadou Niang ise takımla birlikte çalıştı. -NİANG KADRODA- Fenerbahçe, sabah yaptığı idmanın ardından akşam saatlerinde Konyaspor ile yapacağı karşılaşma için özel uçakla Konya'ya gitti. Sabah gerçekleştirdiği idmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Alex yarınki maçın kadrosunda yer alınmazken, milli takımdan sakat dönen Niang ise Aykut Kocaman tarafından Konyaspor kadrosuna alındı. Milli takımdan sakat dönen ve sağ diz iç yan bağlarında kısmi yırtık tespit edilen ve 3 gündür tedavi edilen, ancak bugün takımla çalışan Niang kısa sürede yetiştirilerek Konyaspor kafilesinde yer aldı. Alex'in yanı sıra ülkesinde tedavisini sürdüren Güiza, sakatlıkları bulunan Selçuk ve Uğur da kadroda yer almazken Brezilyalı Cristian, Gökhan Ünal ve İlhan da Aykut Kocaman tarafından kadroya alınmadı.