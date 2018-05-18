T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son hafta maçında Atiker Konyaspor yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı

18 Mayıs 2018 21:53

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son hafta maçında Atiker Konyaspor yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, saat 17.00\'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe, bu antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve Can Bartu Tesisleri\'nde kampa girdi.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Toto Süper LigAtiker KonyasporFenerbahçeCan Bartu TesisleriTeknikAykut KocamanKoşuPasFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24